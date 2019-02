Naučnici vjeruju da su sve bliži otkrivanju tragova života na Marsu

Američka svemirska agencija NASA do sada nije pronašla dokaze da život postoji ili da može postojati na Marsu, ali njeni stručnjaci sada vjeruju da su sve bliži stvarnom otkrivanju tragova života na Crvenoj planeti.

Svemirska agencija je uključena u niz projekata u potrazi za tragovima života na drugim mjestima u Sunčevom sistemu, zbog čega se stalno spekulisalo o tome koliko su daleko od tog otkrića, prenosi Independent.

Na različitim planetama i mjestima širom univerzuma, pričalo se da postoji mogućnost da "život procvjeta", a dosadašnja zapažanja sa Marsa pokazala su da je ta planeta mogla da bude "obećavajuće" mjesto, na kome se nekada živjelo ili se još živi.

Nakon što se svemirska agencija oprostila od rovera Oportjuniti, zahvaljujući kome se došlo do podataka koji su ukazali na to da je Mars aktivniji i zanimljiviji nego što se moglo pretpostaviti, NASA će i dalje nastaviti da traži život na toj planeti, ističe Džim Brajdenstin iz te svemirske agencije.

"Nije bilo toliko daleko od toga da se otkrije", rekao je on i dodao da bi buduće misije trebalo da omoguće naučnicima da se sakupljeni uzorci sa površine Marsa vrate na Zemlju, u nadi da će se doći do bioloških znakova koje su ostavila živa bića", rekao je on.

"Bićemo u mogućnosti da pogledamo uzorke i utvrdimo da li tamo ima takvih znakova. Cilj je otkriti život na drugom svijetu, to je ono što pokušavamo da postignemo", zaključio je Brajdenstin, istakavši da smatra da je NASA na dobrom putu.