Naučnici upozoravaju: Ekosistem vrišti na nas i mi ga na vlastitu štetu ignorišemo

Kad se neuobičajeno veliki broj leševa njorki pojavio na obalama udaljenog ostrva St Paul kod Aljaske u jesen 2016, domaće stanovništvo se zabrinulo.

Najprije su posumnjali da se radi o ptičjem gripu, ali laboratorijski nalazi su to ubrzo isključili i otkrili da su malene ptice poznate po šarenom kljunu umrle od gladi.

U novoj studiji objavljenoj nedavno naučnici su zaključili da je umiranje hiljade ptica između oktobra 2016. i januara 2017. rezultat sve učestalijeg obrasca izumiranja zbog uticaja klimatskih promjena na morske ekosisteme.

Prema radu objavljenom u naučnom časopisu PLOS ONE, utvrđeno je da je, iako je stanovništvo prikupilo samo 350 leševa, zbog gladi uginulo 3.150 i 8.500 ptica.

Naučni tim koji je uključio naučnike sa univerziteta Vašington i iz kancelarije za zaštitu ekosistema ostrva St Paul kaže da su od 2014. povećane atmosferske temperature i smanjeni morski led zimi doveli do smanjenja broja grabljivaca na području Beringovog mora.

Njorke, koje se u tom moru razmnožavaju, hrane se malom ribom i morskim beskičmenjacima koji se pak hrane planktonima.

"Na njima nije bilo masnog tkiva a mišićno tkivo se bukvalno razgrađivalo", kaže koautorka istraživanja Džulia Pariš o pticama koje je more izbacilo na ostrva oko 480 kilometara od kopna.

Prema naučnicima Aljaska se dva puta brže zagrijava od globalnog prosjeka i temperature su početkom godine rušile rekorde.

"Njorke su jedan od nekoliko zabilježenih pokazatelja koji povezuju fizikalne karakteristike sistema - koliko je hladan ili topao, s biologijom sistema", kaže ona za AFP.

"One su vrlo uočljiv i plastični pokazatelj jer je teško ne vidjeti stotine i hiljade ptica koje umiru i more ih donosi do vas".

Naučnici su uočili i da je kod većine uginulih ptica počeo prirodni proces gubitka perja, mitarenja, a u tom razdoblju je smanjena njihova sposobnost ronjenja i lova za hranu.

Do početka mitarenja ptice su već trebale stići do područja mora bogatog hranom na zapadu i jugu. Čini se da je ta transformacija koja zahtijeva mnogo energije pridonijela izgladnjivanju.

"I sve te stvari pokazuju da nisu imale dovoljno hrane, kasnile su u migracijama i ponestalo im je goriva", kaže Pariš.

U radu se navodi da su zabilježena "višegodišnja razdoblja toplih uslova" recimo od 2001. do 2005. i od 2014. do danas koja mogu biti posebno pogubna za ptice čiji život zavisi od otpornosti na te promjene.

"Vrlo sam zabrinuta", kaže Pariš i dodaje da je ovaj slučaj izumiranja jedan od šest od 2014. u kojem su ukupno uginuli milioni ptica.

"Ne mijenja se samo Beringovo more nego i čitav Tihi okean", dodaje ona. "Mislim da ekosistem vrišti na nas i mi ga na vlastitu štetu ignorišemo".

(nationalgeographic.rs)