Naučnici otkrili novog letećeg dinosaurusa FOTO

Fosilni ostaci koji su 2017. godine pronađeni u Liaoningu na sjeveroistoku Kine zbunili su kineskog paleontologa Min Vanga, koji je izjavio da životinja ne liči ni na pticu, ni na dinosaurusa.

#ImageOfTheDay: In China, scientists uncover the fossil of a membranous-winged dinosaur, Ambopteryx longibrachium, that is 163 million years old. https://t.co/BkGTdzSbAv pic.twitter.com/ewiXgpRdQE

— The Scientist (@TheScientistLLC) May 9, 2019