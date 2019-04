Naučnici objavili prvu sliku crne rupe FOTO

Prečnik crne rupe je 40 milijardi kilometara, što je tri miliona puta više od Zemlje, a naučnici su je opisali kao "čudovište".

Crna rupa je udaljena 500 miliona biliona kilometara od naše planete, a snimila ju je mreža od osam teleskopa iz čitavog svijeta, prenio je Bi-Bi-Si.

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe

— Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) April 10, 2019