NASA na udaru Trampa: Fokus treba biti na "mnogo većim" stvarima

Tramp je kritikovao NASA zbog namjere da ponovo pošalje astronaute na Mjesec 2024. umjesto da se, kako je naveo, fokusira na “mnogo veće” inicijative kao što su odlazak na Mars.

– Za sav novac koji trošimo, NASA ne treba pričati o odlasku na Mjesec. To smo uradili prije 50 godina. Trebaju se fokusirati na mnogo veće stvari koje radimo, uključujući Mars (čiji je Mjesec dio), odbranu i nauku – napisao je Tramp.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

