Na "BalCannesu" proglašeni najbolji projekti i agencije regije

Najboljim projektima regije uručene su posebne nagrade na ovogodišnjoj reviji "BalCannes" održanoj u sklopu dvanaestog "Weekend Media Festivala", koji je ponovno okupio pet hiljada stručnjaka za medije i tržišne komunikacije u Rovinju.

Projekte je odabralo čak dvadeset stručnjaka iz redova klijenata, agencija i medija, koji su se tom prilikom iz cijele regije okupili na žiriranju u Sarajevu, gdje je domaćin bio dugogodišnji partner i prijatelj "BalCannesa Media Marketing".

I ove su godine takmičari su imali priliku saznati kako na iste projekte gledaju oglašivači, agencije i novinari, a svaki od tih žirija dodijelio je nagradu najboljim projektima prema svom izboru.

Prestižnu titulu najbolje agencije "BalCannesa" odnijela je agencija "McCann Beograd". Projekt "Art Directed by Nature Studija Sonde" proglašen je najboljim projektom "BalCannesa", a pritom je ponio i titulu najboljeg projekta po žiriju predstavnika agencija te titulu najboljeg stranog projekta!

Žiri klijenata najboljim je proglasio projekt Boranka agencije "Imago Ogilvy". Nagrada žirija novinara pripala je projektu Minus 33% agencije BPCS, koja se ove godine prvi put takmičila na BalCannesu. Najbolji je regionalni projekt Jana. Duboko iznad svih agencije "Saatchi&Saatchi Croatia".

Nije tajna da "BalCannes" okuplja izvanredne projekte iz cijele regije koji su često rezultat izvanrednih priča. Zbog toga je "BalCannes" ove godine odlučio nagraditi smjelost na tržištu i davanje kreativne slobode agenciji te uručiti još jednoga lava – nagradu za hrabrost klijenta! Nagrada je dodijeljena projektu "Coca-Cola Love is always the right way!" agencije "McCann Skopje" i klijenta "The Coca-Cola Company".

Dunja Ivana Ballon, izvršna direktorica HURA-e i "BalCannesa" izjavila je: „Hrabrost klijenata, smjelost, strpljivost i odvažnost u komunikaciji želimo nagraditi i zbog toga smo rado podržali prijedlog žirija za dodjeljivanjem dodatne nagrade. Nadamo se da će se i drugi ovime inspirirati te pozitivno iskoristiti činjenicu da industrija tržišnog komuniciranja ima veliku moć u formiranju stavova opšte javnosti“.

Za sve koji nisu bili na festivalu, svi projekti s "BalCannesa" biće objavljeni na stranicama "BalCannes Yellow Pages", online bazi reklamnih agencija koja tijekom cijele godine služi kao koristan alat oglašivačima koji su u potrazi za novim poslovnim partnerima. Najboljih 25 projekata regije, navedenih u nastavku, moći će se pronaći i u novom izdanju Kreativnog portfolija.

Organizatori "BalCannesa" su Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje (HURA) i "Weekend Media Festival".

Najbolji projekti BalCannesa 2019. abecednim poretkom su:

1. #StayClean – McCann Beograd

2. A1 Lappsus – Bruketa&Žinić&Grey

3. Art directed by nature – Studio Sonda

4. Beba bira gde – McCann Beograd

5. Boranka – Imago Ogilvy

6. Coca-Cola Love is always the right way! – McCann Skopje

7. EVN Online – Publicis Skopje

8. Good Night, Intolerance! – Grey Ljubljana

9. Insta Literary Stories Between the Lines – Grey Ljubljana

10. Jana. Duboko iznad svih. – Saatchi&Saatchi Croatia

11. Lavovske priče – Ovation BBDO

12. Minus 33% – BPCS

13. Ne odričem se – McCann Beograd

14. Ostajemo di smo – BBDO Zagreb

15. Prilika života – Señor

16. Sjetan Božić – Señor

17. Spomenik neisklesanom tijelu – Imago Ogilvy

18. The Milk Books – Futura DDB

19. The Theatre Interpreter – Grey Ljubljana

20. The Voice Of The Lake – Saatchi&Saatchi Skopje

21. Untouched by Light – Bruketa&Žinić&Grey

22. Veliki hrvatski naivci – Señor

23. Vip Mame – Leo Burnett Belgrade

24. Words have weight – IDEA Plus Communications Skopje

25. Žuja za tate 2 – BBDO Zagreb.