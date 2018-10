Morbidna kompjuterska igra na sudu VIDEO

Poljski Institut pamćenja naroda (IPN) podnio je krivičnu prijavu protiv ukrajinskog producenta kompjuterskih igara Aliens games zbog najavljivane nove igre "Cijena slobode - igra o poljskim logorima smrti" (The Cost of Freedom - A game about Polish Death Camps), koja se navodno odigrava u nacističkom njemačkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau i u kojoj igrači mogu da izaberu da budu pripadnici zloglasnog SS-a i da ubijaju logoraše.

Prijavu je Okružnom tužilaštvu u Varšavi podnio predsjednik tog Instituta koji se bavi dokumentacijom i istraživanjem zločina nacizma i komunizma, i ratnim zločinima nad Poljacima, Jaroslav Šarek, zbog promotivnih materijala za novu igru, piše poljski dnevni list Žečpospolita. Portparol tužilaštva u Varšavi Lukaš Lapčinjski rekao je listu da je prijava podnesena zbog klevetanja poljskog naroda i pripisivanja Poljacima fašističkih zločina i zbog propagiranja fašizma u vezi sa pojavom promotivnih materijala za igru koja se odvija na terenu bivšeg koncentracionog logora Aušvic-Birkenau. Za to djelo inače u Poljskoj prete kazne do tri godine zatvora a tužilaštvo trenutno prikuplja dokaze. Igra "Cijena slobode" ovog puta prelazi sve granice, jer u njoj igrači mogu da odaberu da budu logoraši i, recimo, organizuju opokušaj bkekstva iz logora ali i da budu SS-ovci, čuvari u toj najvećoj fabrici smrti koju su Nkemci tokom Drugog svketskog rata podigli u okupiranoj Poljskoj, logoru Aušvic Birkenau i igrači nove igrice mogu da biraju hoće li ubijati logoraše, slati ih na rad ili direktno u gasne komore, opisuje novu morbidnu igricu Žečpospolita. Promotivni film za igru pojavio se na YouTubeu krajem avgusta, na više kanala, u međuvremenu je uklonjen. Upitno je, međutim, da li ukrajinski producent uopšte postoji ili je riječ jednostavno o provokaciji na štetu Ukrajine, upozorio je jesenas poljski list Đenjik Gazeta pravna.