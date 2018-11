Moramo li čekati da se baterija isprazni do kraja da bi je stavili na punjenje?

“Moraš pustiti bateriju da se do kraja isprazni prije nego je staviš puniti, tako će duže trajati”, glasi savjet kojeg se bar jednom u životu dobili (ili čak dali), a vjerojatno niste ni svjesni da ste time napravili više štete nego koristi.

Naime, radi se o apsolutno netačnoj informaciji. Većina modernih baterija, uključujući i one u smartfonima, su litij-ionske. U poređenju sa starijim verzijama baterija, litij-ionske se brže pune, traju duže, i ono što je najbitnije za razbijanje ovog mita, najbolje se pune u kratkim naletima, kad samo ‘popunjavate’ bateriju.

Epl, primjerice, životni vijek baterije mijeri u ciklusima, pri čemu je jedan ciklus jednak 100 odsto pražnjenja, ali to ne znači da morate doći na nulu prije no što uključite punjač. Dapače, poželjno je ciklus prekidati nekoliko puta.

Neki stručnjaci kažu da bateriju ne bismo trebali niti previše napuniti, niti previše isprazniti. Ako bateriju povremeno napunite do kraja, neće joj to previše štetiti, ali ako je konstantno punite do 100 odsto, dugoročno će joj skratiti životni vijek.

Najbolje bi bilo bateriju stalno držati između 40 i 80 odsto, piše How it works.

(Net.hr)