LG ima telefon sa 16 objektiva! VIDEO

Objektivi se postavljaju u određenu krivinu unutar matričnog rasporeda i mogu da prave slike iz više perspektiva. Korisnik može da odabere jedan određeni objektiv za snimanje fotografije, a moguće je odabrati i više sočiva.

Fotke koje više različitih objektiva prave u isto vrijeme, mogu se kombinovati u pokretnu sliku. Tada je moguće odabrati dio fotografije i zamijeniti ga dijelom slike koju je snimio drugi objektiv.

Takođe je moguće kombinovati nekoliko dijelova različitih fotografija zajedno. Tako možete izabrati npr. glavu osobe, nakon čega je možete pomijerati u skoro idealnu, željenu poziciju.

LG patents a smartphone with 16 camera lenses to capture images from different angles #LG #hexadecimalcamera https://t.co/Dmmp6k9Aai pic.twitter.com/U9f1C7u7U2

Pored fotoaparata, blic i ogledalo su takođe postavljeni pozadi. Ogledalo sa zadnjom kamerom omogućuje korisniku da se fotografiše u autoportret režimu.

Patent opisuje i mogućnost integrisanja drugog displeja na zadnjoj strani uređaja, ali taj ekran nije prikazan na skicama.

LG is crazy, patented with 16 camera matrices, these cameras are arranged to form a curvature that captures images at different angles.

Source:Letsgodigta pic.twitter.com/jxoudjOxeg

