Led se topi brže nego što su naučnici očekivali

Do posljednje nedjelje jula topljenje je dostiglo brzinu koju su klimatski modeli projektovali za 2070. godinu.

Prvog dana avgusta ledena ploča Grenlanda izgubila je 12,5 milijardi tona leda, više nego ijednog dana otkako su istraživači počeli da mjere topljenje leda 1950. godine.

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj

