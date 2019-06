Kompjuterski program najavio kraj svijeta - do sada je sve pogodio

Godine 1973. godine kompjuterski program koji je razvijen na američkom MIT-ju trebao je pomoći u izradi modela globalne održivosti. Umjesto toga on je prognozirao kako će do 2040. godine naša civilizacija nestati.

Iako se većina apokaliptičnih projekcija i najava tokom istorije pokazala netačnima, ono što je ovaj kompjuter “ispljunulo” u svojoj analizi, za sada se pokazuje vrlo tačnim, piše portal Big Think.

Samu je predikciju iznio program imena World One kojeg je originalno kreirao kompjuterski pionir Džej Forester, na zahtjev organizacije Club of Rome. Riječ ne o nevladinoj organizaciji koju sačinjavaju mislioci, nekadašnji svjetski lideri, naučnici i UN-ovi birokrati s ciljem “promovisanja razumijevanja globalnih izazova s kojima se čovječanstvo suočava te prijedlozima rješenja kroz naučnu analizu, komunikaciju i zagovaranje ideja”.

World One pokazao je kako će oko 2040. biti globalni kolaps ako se nastavi dosadašnja ekspanzija populacije i industrije kao što je to do sada. Model je uračunao trendove kada je riječ o zagađenju, rastu populacije, količini prirodnih resursa i cjelokupnog kvaliteta života na planeti.

Sve njegove predikcije su se pokazale zabrinjavajuće tačnima, barem zasada. Godina 2020. je jedna od temeljnih prekretnica koju spominje World One. Tada bi se, prognozira, radikalno trebao srozati kvalitet života. U tom bi scenariju trebao “nestati” veliki broj ljudi.

– Oko 2020. uslovi na planeti postaju kritični. Ako ne napravimo ništa oko toga, kvalitet života biće na nulu.

Zagađenje je takvo da počinje ubijati, populacija pada na nivo ispod one 1900. godine. U toj fazi nemoguće je zaustaviti kraj civilizovanog života kakav poznajemo – prilagodili su “riječi” kompjutera stručnjaci za širu javnost.

Aleksander King, tada vođa Club of Rome, protumačio je i kako je program najavio da će države-nacije izgubiti svoj suverenitet, a korporacije će vladati svime.

– Suverenitet više neće biti apsolutan, konstantno će ga se nagrizati, sve dok ne nestane, čak i u najjačim nacijama – objašnjeno je.

World One, laički rečeno, svijet promatra kao jedan sistem. Izvještaj o njegovom radu to opisuje kao “navođenu turu našeg ponašanja od 1900. godine i gdje će nas to ponašanje odvesti”. Program proizvodi grafove koji pokazuju šta će se sa planetom događati u budućnosti. Umrežava podatke i varijable o populaciji, kvalitetu života, resursima, zagađenju, BDP, energetici…

Sljedeći linije koje označavaju trendove moguće je iščitati gdje svijet ide i koja je iduća kriza koja nas čeka. Odmah su se počeli tražiti protuotrovi za probleme koje će moriti (i more) svijet.

Club of Rome najavio je kako će neke nacije, poput SAD, morati smanjiti apetite za resursima. Nada je kako će, jednog dana, prestiž proizlaziti iz “male i kontrolisane potrošnje”, ali tome nismo niti blizu.

Trenutno, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, devet od deset ljudi udiše izrazito zagađen vazduh i više od sedam miliona smrti godišnje već se sada može pripisati zagađenju. World One se do sada pokazao zastrašujuće tačnim, vrijeme će pokazati hoće li tako ostati do kraja, piše Express.hr.