Na Mjesec se spustio rover koji je nosio Yutu-2, prvog robota koji se koristi za istraživanje tamne strane Mjeseca.

Yutu-2 je do sada naučnicima već pružio uvid u činjenicu da je sastav Mjesečeve površine sasvim drugačiji od očekivanog, piše Skaj Njuz.

Yutu-2 rover, part of China’s Chang’e-4 mission, has discovered an unusually colored “gel-like” substance during its exploration activities on the far side of the moon. Mission scientists are now trying to figure out what the mysterious material is. What do you think it is? pic.twitter.com/auw2F2JYvk

— People's Daily, China (@PDChina) September 2, 2019