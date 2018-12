Još jedna aplikacija Gugla pred gašenjem

Iako su informacije još uvijek neslužbene i tako će vjerovatno ostati do kraja sljedeće godine, Hangouts bi trebalo da opstane samo za poslovne korisnike odnosno one koji koriste G Suite.

Gašenje Guglove društvene mreže, Google+, gotovo nikoga nije iznenadilo. Od samog početka, Google+ nije se nametnuo kao alternativa Facebooku i relativno mali broj ljudi ga je zaista redovno koristio.

Ipak, čini se kako se u Guglu spremaju na gašenje još jednog servisa, a to bi moglo uticati na veliki broj ljudi širom svijeta.

Prema informacijama do kojih je došao portal 9to5 Google, u istoriju će do 2020. godine da ode Guglov servis za razmjenu poruka i video poziva Hangouts. Barem što se privatnih korisnika tiče.

Ostali korisnici moraće da se okrenu nekim drugim aplikacijama (kao što su to Viber, WhatsApp, Skype) ili da pričekaju i vide šta će to Google novo da predstavi kao zamjenu za Hangouts. Google, inače, pokušava korisnike Hangoutsa da "preusmjeri" na svoju aplikaciju Allo, no to se do sad nije pokazalo kao uspješna misija.

Što se Hangoutsa tiče, ako je suditi po dosadašnjoj praksi, korisnici će se pobuniti, ali će na kraju ipak koristiti novu aplikaciju.

Podsjetimo, svi koji aktivno koriste Gmail i Android vjerovatno su, barem jednom, koristili Hangouts, servis koji je predstavljen 2013. godine kao zamjena i poboljšanje za Google Talk. Korisnici su negodovali i bunili se, aplikacija je imala svoje probleme, ali vremenom je postala jedna od korišćenijih aplikacija za dopisivanje i video pozive.

Glavna prednost Hangoutsa u odnosu na druge aplikacije koje se trenutno nalaze na tržištu je što za stvaranje računa (a onda i komunikaciju) nije bio potreban broj mobilnog telefona, već samo Gmail adresa. To znači da ga je bilo moguće koristiti i na uređajima koji nemaju SIM karticu u sebi.

Hoće li i "nova aplikacija" nuditi istu mogućnost, još nije poznato.