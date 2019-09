Američka svemirska agencija NASA priznala je da ne može da objasni uzrok ovog fenomena niti da predvidi posljedice njegove pojave. Istraživači su, međutim, ponudili nekoliko teorija za pojavu zelenih i plavih mrlja, a jedna od njih je da crna rupa “guta” drugi objekat.

– Ako se bilo koji objekat previše približi crnoj rupi, gravitacija ga može iskidati, a otpad može da ostane u bliskoj orbiti oko crne rupe. Materijal unutrašnje ivice ovog novooformljenog diska počinje da se kreće toliko brzo da se zagrijava na milione stepeni i emituje X-zrake – kažu iz NASA-e.

Pops of green & blue scintillate from this image of the (appropriately named) Fireworks galaxy. Observed by our NuSTAR space observatory, these x-ray flashes were generated by some of the most energetic processes in the universe — including supernovas. https://t.co/V8Ybdydz7Y pic.twitter.com/96j8T7SoOg

— NASA (@NASA) September 8, 2019