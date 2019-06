Istopile se dvije milijarde tone leda za 24 sata

Ukupno topljenje tokom subote procjenjuje se na dve milijarde tona, odnosno dva kubna kilometra ledenog pokrivača, prenijela je američka televizijska mreža CNN.

Iako je Grenland najveće ostrvo na svijetu sa velikim količinama leda, veoma je neuobičajeno da se toliko leda istopi u junu. Sezona topljenja traje od juna do avgusta, a najveći dio se istopi u julu, navela je američka televizija.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

— Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) June 14, 2019