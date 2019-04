Instagram testira skrivanje brojača "lajkova" od očiju posjetilaca

Džejn Menčun Vong je sada pronašla opciju, u okviru test funkcija Instagrama, koja posjetiocima ne dozvoljava da vide koliko je lajkova neka objava dobila.

Osoba koja je objavila sadržaj i dalje vidi ovu statistiku. Ali kako aplikacija opisuje: "Želimo da se vaši pratioci fokusiraju na ono što dijelite, a ne na to koliko lajkova objave dobijaju. Tokom ovog testiranja, samo osoba koja dijeli objavu će videti ukupan broj lajkova".

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019