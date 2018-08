Indijska svemirska misija otkrila zaleđenu vodu na površini Mjeseca

Naslage leda su pronađene na sjevernom i južnom polu Mjeseca, i vjerovatno su drevnog porijekla. Za pronalazak je zaslužna indijska misija - Čandrajan 1, čiji su instrumenti istraživali Mjesec između 2008. i 2009. godine.

Rezultati misije objavljeni su u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Distribucija naslaga leda je nejednaka. Na južnom polu većina leda je koncentrisana u kraterima, dok je na sjevernom polu led rijeđi i rasprostranjeniji. Indijska misija je koristila uređaj za mapiranje minerala M3 i identifikovala tri specifičnosti leda na površini Mjeseca.

M3 nije samo zabilježio refleksiju leda, već je direktno izmjerio način na koji molekuli leda apsorbuju infracrvenu svjetlost. To znači da mogu da se zabilježe razlike između agregatnih stanja.

