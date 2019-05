"Izgradićemo put u svemir", rekao je Bezos na konferenciji za novinare u Vašingtonu, prenosi Ej-Bi-Si njuz.

Bezos ne zna kako će kolonije biti izgrađene, ali dodaje da "određena vrata, određena prethodnica" treba da bude uspostavljena da bi se taj cilj postigao, a njegova kompanija "Blu oridžin" (Blue Origin) će biti predvodnik na tom putu.

Ključni dio infrastrukture je "Blue Moon" (Plavi mjesec), model nove lunarne letjelice koja bi trebalo da opremu i ljude odvede na Mjesec do 2024. godine. Ta letjelica bez posade nosiće naučne instrumente, satelite i vozila za nepristupačan teren, prenosi Bi-Bi-Si.

Riječ je o novom raketnom motoru nazvanom BE-7, potiska 4.535 kilograma.

"Vrijeme je za povratak na Mjesec, ovog puta da tamo i ostanemo", rekao je Bezos, govoreći o ciljevima njegove istraživačke kompanije "Blu oridžin".

