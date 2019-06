Golf, koji važi za omiljeni automobil Balkanaca, teško se nosi sa mlađim rivalima, međutim, Folksvagen se trudi da ga održi konkurentnim, i to sa svojom R verzijom.

Posljednja u nizu je HGP-Turbo koja za 14.500 evra modifikuje motor tako da učini Golf R bržim od Poršea.

Golf sedme generacije, turbobenzinac, razvija 310 KS, što je trenutno daleko od konkurencije. Međutim, sa HGP-Turbo modifikacijom raspolaže sa impresivnih 480 KS pri 6.300 obrtaja i 615 Nm pri 4.500 obrataja. To je 170 KS i 215 Nm više i to omogućava Golfu ubrzanje 0-100 km/h za 3,2 sekund, odnosno do 200 km/h za 10,8 sekundi.

Maksimalna brzina tog Golfa R je 270 km/h.

Modifikacija motora košta 9.900 evra, uz dodatnih 1.700 za montažu. Postoji mogućnost i prilagođavanja mjenjača, 1.800 evra manuelni, a za 2.900 sedmobrzinski.

Početna cijena Golfa R u Njemačkoj je 45.000 evra.

(biznis.telegraf.rs)