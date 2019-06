Genetska modifikacija ljudi je veoma opasna i može skratiti životni vijek

Prvi par ljudi koji je genetski modifikovan, dvije blizanke iz Kine, možda su mutirani na način koji skraćuje očekivani životni vijek, pokazuju nova istraživanja.

Hi Jiankui šokirao je svijet kada je genetski izmijenio blizankinje kako bi im pružio zaštitu od HIV-a. No, studija objavljena u žurnalu Nature Medicine pokazuje da He Jiankui svojim pokušajem može značajno povećati vjerovatnoću da će bebe umrijeti mlade.

Eksperti su rekli da su postupci Jiankuija "veoma opasni" i "ludi". Naime, on je ciljao na gen CCR5. To je skup genetskih instrukcija koje su važne za funkcioniranje imunološkog sistema. Međutim, one su i vrata kroz koja prolazi virus HIV-a kako bi inficirao ćelije. Mutacije u CCR5 u suštini blokiraju ta vrata i stvaraju otpornost na HIV.

He Jiankui je radio na embrionima u IVF uvjetima, a zatim je koristio tehnologiju za uređivanje kako bi izmijenio CCR5 gen. Nastale blizanke, poznate kao Lulu i Nana, rođene su prošle godine.

Problem je što netaknuti CCR5 ima vrlo značajnu ulogu u tijelu. On je aktivan u mozgu i bori se protiv drugih infekcija, posebno gripe. Studija na Univerzitetu u Kaliforniji uključivala je skoro 410.000 ljudi u Velikoj Britaniji. Pokazalo se da su oni koji su imali samo mutiranu verziju CCR5 imali 20 odsto veću vjerovatnoću da će umrijeti prije 78. godine.

"Mutacija CCR5 gena vjerovatno nije mutacija koju bi većina ljudi željela imati. To može dovesti do ogromnih posljedica, tj. može donijeti više štete nego koristi", rekao je prof. Rasmus Nielsen.

Istraživač dr. Xinzhu Wei rekao je da je tehnologija za uređivanje gena, poznata kao Crispr, još uvijek previše rizična za korištenje na djeci, a implikacije za Lulu i Nanu još uvijek su nejasne, javlja BBC.

"Nemoguće je predvidjeti da li će mutacije koje nose djevojčice imati bilo kakav učinak na nastavak njihovog života", rekao je Robin Lovell-Badge iz Instituta Francis Crick.