Fejsbuk prestaje da bude besplatan?

Godinama je šef “Fejsbuka” Mark Zakerberg ponavljao kako će korištenje te društvene mreže uvijek biti besplatno za njene korisnike. Međutim, čini se da je tome došao kraj.

“Fejsbuk” je potiho promijenio slogan koji je koristio gotovo od svog osnivanja. Tako na početno stranici više ne stoji “It's free and will always be” (besplatno je i uvijek će biti), već “It's quick and easy” (brzo i jednostavno).

Promjena se dogodila početkom avgusta, a iz “Fejsbuka” se još nisu službeno oglasili oko toga.

Čini se kako promjena slogana zapravo ima veze s načinom na koji “Fejsbuk” posluje i pravilima Evropske unije.

Naime, nije tajna da su osnova na kojoj “Fejsbuk” bazira svoj poslovanje korisnički podaci. Upravo ti podaci su i najvredniji dio Fejsbuka. Iako su iz te društvene mreže u nekoliko navrata ponovili kako su korisnici vlasnici svih objavljenih podataka, takođe su potvrdili i kako iskorištavaju te podatke da bi oglašivačima prodali marketinški prostor.

Advokat Hoze Antonio Kastiljo smatra kako je do promjene slogana došlo upravo zbog korisničkih podataka. Kako je pojasnio za Business Insider, u maju je Evropski parlament prihvatio direktivu koja po prvi put prepoznaje razmjenu podataka kao oblik plaćanja.

To znači da korisnici svojim podacima “plaćaju” pravo na korištenje društvene platforme. Stoga ona ne može biti reklamirana kao “besplatna”.

Uostalom, u “Politici platforme” “Fejsbuk” je jasno napisao da “ne garantuje da će Platforma uvijek biti besplatna”.

Znači li to da će u budućnosti korisnici, osim svojim podacima, za korištenje Fejsbuka morati plaćati i novcem? Za sad nije poznato, ali ne bi nas iznenadio da i do toga dođe u budućnosti.