"Facebook" i "Instagram" ne funkcionišu u Americi i Evropi

Društvene mreže "Facebook" i "Instagram", danas od 17 časova po našem vremenu ne funkcionišu onako kako bi trebale.

Facebook is having issues since 12:01 PM EDT. https://t.co/BLSiYCF9KL RT if it's down for you as well #Facebookdown — DownDetector (@downdetector) March 13, 2019

Prijave na rad ove dvije najpopularnije socijalne mreže stižu sa svih strana, a korisnici se žale kako ne mogu ništa da objave, a ne radi ni opcija za komentarisanje.

Instagram je većini korisnika potpuno nedostupan.