Dvije žene prvi put samostalno prošetale svemirom

Astronautkinje koje su posada Međunarodne svemirske stanice izašle su u otvoreni svemir kako bi popravile dio na solarnom energetskom sistemu stanice, prenio je AP.

Američka agencija navodi da je to prvi put da za 50 godina, od kako ljudi šetaju svemirom, dvije žene to čine bez muške pratnje.

AP navodi da je, Kejti Saliven, prva žena koja je šetala svemirom prije 35 godina, izrazila zadovoljstvo zbog poduhvata koleginica iz NASA.

Today's #AllWomanSpacewalk is a milestone worth noting & celebrating as we look forward to putting the first woman and the next man on the Moon by 2024 with our #Artemis program. Tune in to see @Astro_Christina & @Astro_Jessica work in the vacuum of space: https://t.co/2SIb9YFKsH

— NASA (@NASA) October 18, 2019