Arheolozi pronašli misterioznu drvenu ruku

Ruka je otkrivena u parku Vart, u Raundsu, Northemptonširu. Arheolozi su bili iznenađeni koliko je ruka dobro očuvana, što ukazuje na to da je možda bila od većeg značaja, piše Foks Njuz.

Arheološki stručnjak za drvo Majkl Bamfort je u svom izvještaju napisao da je ruka “fino izrezbarena od jedne grane, koja koristi prirodno zakrivljenje kako bi formirala lakat, i vrlo je dobro napravljena, jer na njegovoj površini nisu vidljivi tragovi alata”.

Bamfort je takođe primijetio da je ruka “relativno vitka i graciozna” i možda je predstavljala ruku sitne odrasle osobe ili adolescenta.

