Žene sa pivom u ruci? Evo šta muškarci misle o njima

Šokantni rezultati nove studije pokazuju da su se stereotipi o ženama koje piju alkohol još više pogoršali.

U seriji eksperimenata u kojima je učestvovalo 400 muškaraca i žena, istraživači su pronašli da najobičniji prizor žene koja drži čašu alkoholnog pića u ruci prikazuje ženu u negativnom svjetlu.

Žene koje su umjesto čaše vode držale čašu piva u ruci bile su okarakterisane kao "seksualno dostupnije", da ne kažemo lake.

Sa muškarcima, naravno to nije bio slučaj, pa se došlo do zaključka da je razlika među polovima podložna stereotipima više nego ikad. To je posebno opasno jer znači da je manje nego ikada ljudi spremno da interveniše u situacijama u kojima je žena u riziku.

"Žena koja pije alkohol automatski je označena za razliku od muškarca koji pije alkohol, kaže Žanin Skorinko, profesorka koja je učestvovala u studiji", ovo je posebno šokantno jer je držanje pivske bočice povećalo percepciju intoksikacije i pojačalo utisak seksualne dostupnosti za žene, ali ne i za muškarce.