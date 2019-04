Žene otkrile koje navike partnera ih izluđuju  

Svaki čovjek ima vrline i mane i nekada u vezi, ili braku, određene loše navike partnera izađu na površinu, iako ih ranije nismo primjećivali.

Brojne žene otkrile su koje čudne navike ih nerviraju kod njihovih partnera.

Svaki detalj mora da kaže svojoj mami

U braku sam sa mužem tri godine. On svake večeri najmanje 20 minuta prepričava svojoj mami naše dnevne aktivnosti, razgovore, pa čak i šta sam spremala za doručak, ručak i večeru.

Daje novac bratu iza mojih leđa

Slučajno sam otkrila da je mom bratu dao veći iznos novca, krijući od mene, a kada sam ga pitala rekao je da u pitanju pozajmica, jer mu posao loše ide.

Ponaša se kao tinejdžer kada je sa prijateljima

Nema naviku da me zove na mobilni, ignoriše moje pozive i ponaša se kao da nema ženu. Zbog toga nam je veza nesrećna i puna trzavica.

Povlači stare grijehe iz prošlosti kada se svađamo

Kad god se raspravljamo iz rukava izvuče neke situacije iz prošlosti. Jednom mi je čak prebacio nešto iz vremena kada smo se tek smuvali. To me izluđuje!

Provjerava moj telefon

Stalno uzima moj mobilni i provjerava me. On ne shvata da ne moram baš svaki svaki djelić svog života da podjelim s njim. Imam pravo na svoju privatnost.

Uzima me zdravo za gotovo

U braku smo sedam godina i prešlo mu je u naviku da me uzima zdravo za gotovo. Ne pita me za mišljenje kada nešto planira, sam donosi odluke i samo me obavjesti kada je sve gotovo.