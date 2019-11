Zašto prevarene žene ostaju u vezi?

Iako znaju za "švrljanja" mnoge se ne usuđuju na promjenu koja im izmiče tlo pod nogama. Neke djevojke se plaše da ne ostanu same ili ignorišu nevjerstvo, jer se ponašaju po ugledu na model iz kuće.



Miris ženskog parfema na njegovoj koži, ruž na reveru od košulje, mobilni telefon uvijek u rukama, noge u niskom startu za izlazak iz kuće, odsutan duh, prisutna nervoza… Tragovi preljube. Jasno iscrtani. A opet, mnoge žene ostaju. Ne napuštaju brod čiji su kapetani iznova željni novih luka, osnaženi saznanjem da će ih ona stara i dalje čekati. Mirna i sigurna. Dilema je – zašto žene pristaju da budu u vezi ili braku kada znaju da ih partner vara? Jedno je kada sumnjaju, a drugo kada im se dokazi prevare otvoreno "serviraju", a one ćute.

I još je simptomatičnije kada od prijatelja čuju da je partner šetao mlađu devojku, pa onda u njegovom telefonu "nalete" na eksplicitnu SMS poruku ili fotografiju zgodne plavuše, ali ne reaguju. Prekovremeni sati na poslu, česti odlasci na fudbal i službena putovanja – njegova su svakodnevica. Pred drugima ga opravdavaju riječima da je živo biće i da treba da se izduva, a onda će se, kao i svaki put, vratiti kući. Ovakav glas uglavnom prati žene bogatih muževa, kojima je finansijski momenat bitniji od čistih bračnih odnosa. Ali nije ovo jedina slika koju viđamo. Osim novca, postoji još mnogo razloga zbog kojih partnerke "žmure" na prevaru, trpeći neku vrstu javnog poniženja, jer "cijeli svijet" zna za nevjerstvo njihovih supruga, a one ipak ostaju sa njima. Ako i ne postoji opravdanje za taj čin, olakšava li ga neko objašnjenje?

Ljubav često dominira na listi razloga iz kojih djevojke prelaze preko prevare kao da se nije ni dogodila. Toliko vole svog dečka, pa im je prihvatljivije da ćute i oproste, nego da ga puste i prepuste nekoj drugoj. To, međutim, može da preraste u opasnost po lični integritet i da dovede do urušavanja samopouzdanja, a s druge strane da ohrabri partnere na novi "izlet". Nerijetko se djevojke plaše da će ostati same ako izađu iz te veze ili su pokupile modele iz kuće, pa ako je otac varao majku, a ona ćutala, zašto bi se one ponašale drugačije.

Psiholozi tvrde da je prvo saznanje o prevari najbolnije. Kada se sumnja potvrdi kao istina, dojučerašnji život se odjednom raspada u komadiće, mračno je u glavi, teško u srcu, konfuzno u mislima… Autorka knjige "The New Monogamy: Redefining Your relationship After Infidelity" dr Tami Nelson savjetuje damama da u tom trenutku iz petnih žila pokušaju da sebe stave na prvo mjesto, pronađu način da se fizički umire, odu u saunu ili na masažu, obavezno se povjere i izjadaju bliskoj osobi, pa kada prođe najkritičnije, sjednu da razgovaraju sa partnerom.

Moraju da mu pokažu da su povrijeđene, uvređene i razočarane, a ne da sa osmjehom ili zatvorenim ustima nastave kao da se ništa nije dogodilo. Prevara ne mora da znači kraj veze, ali doktorka kaže da ako se ona odmah gurne pod tepih, izvjesno je da će se nastaviti. Samo je pitanje sa koliko njih će vas suprug prevariti, jer ste mu prećutno signalizirali da može da se viđa sa drugima i da ćete ga vi čekati poslije svake nove avanture. Da li je to pravilo linije manjeg otpora? Djeca su često "kočnica" za napuštanje braka ili je dominantan strah kako će okolina reagovati na razvod, ali istina je da mnogi ništa ne čine jer im je tako komotnije.