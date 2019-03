Zašto ne primjećujemo kada ljubav nestane?

Mnogi ostaju u vezi i iz straha da će u protivnom do kraja života biti sami. Razlog zašto ljudi ostaju u nesrećnim vezama je zato što smatraju da se druga strana može promijeniti, pišu autori.

Privrženost u vezi često puta vas tjera da ostanete s partnerom iako biste trebali prekinuti vezu, kažu Amir Levin i Rejčel S. F. Heler, autori knjige “Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love”.

"Kad se pojavi problem, vi razmišljate samo o njegovim dobrim osobinama. Pri tome često puta partnerice obezvređuju svoje dobre osobine, mogućnosti i talente te precjenjuju njegove. To je znak da ste u vezi koju biste trebali prekinuti", savjetuju autori.

Također smatraju da većina ljudi ostaje u vezi zato što misle da im je to jedina šansa za ljubav.

"Meni odgovara jako malo ljudi pa kolike su uopšte šanse da ću pronaći nekoga poput nje? Mnogi ostaju u vezi i iz straha da će u protivnom do kraja života biti sami jer je za ljubav potrebno puno vremena. Razlog zašto ljudi ostaju u nesretnim vezama je zato što smatraju da se druga strana može promijeniti. Većina ih se čak i uspoređuje s drugim parovima jer u svim vezama postoje problemi", tvrde.

Ali kako ćete znati jeste li se previše vezali za partnera i ne vidite da je ljubav nestala te da je vrijeme da prekinete?

"Odgovor na to je prilično jednostavan, previše ste se vezali kad stalno pokušavate ostvariti kontakt s njim. Zovete, šaljete mu poruke, e-mailove ili prolazite pored njegova radnog mjesta u nadi da ćete ga susresti. Ali neki ljudi pokušavaju i suprotnim ponašanjem uspostaviti razgovor ignorirajući partnera kako bi se on obratio vama. Previše ste "ovisni o njoj" ako obraćate pažnju na to koliko dugo joj je trebalo da vam odgovori na poruku pa onda uzvraćate čekajući da prođe isto vrijeme prije nego što vi njoj odgovorite", nabrajaju autori.

Drugi ljudi imaju problem jer im je teško vezati se, a autori im daju tri savjeta kako da prestanu gurati ljubav od sebe.

"Isključite misli koje vas tjeraju da se ne vežete. One sitne nesavršenosti koje primjećujete na simpatiji vjerovatno su samo vaš odbrambeni mehanizam koji vas udaljava da se ne biste vezali pa ih zamijenite lijepim mislima. Morate biti oslonac svojoj partnerici i dopustiti joj da vam se približi jer će ona u protivnom osjećati da stalno mora prodirati do vas. To može stvoriti sliku da ona stalno treba vašu pažnju iako u većini slučajeva nije tako. Prestanite tražiti gospodina savršenog jer tako tjerate sve "savršene partnere" od sebe. Partner ne mora odgovarati baš svemu što želite", zaključuju autori.