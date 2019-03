Za mnoge žene prva bračna noć je uzbudljivo, ali zabrinjavajuće iskustvo

Prva bračna noć je jedan od najiščekivanijih trenutaka u životu svakog para. U nastavku donosimo pet savjeta koji će možda biti od pomoći parovima kako bi ostvarili nevjerovatan seksualni užitak tokom prve bračne noći.

Za mnoge osobe, posebno žene, prva bračna noć bi zapravo mogla biti ujedno i prvo seksualno iskustvo. Nije ni čudo da bi to moglo biti uzbudljivo i zabrinjavajuće iskustvo, jer mladoženja ili mlada možda nemaju pojma kako da iniciraju seks ili razgovaraju o tome, prenosi Times of India.

Nevinost je samo stanje uma

Mnoge žene daju pretjeranu važnost tome da ostanu nevine sve dok ne stupe u brak. Međutim, danas nije čudo ako jedan od partnera nije nevin. Mnoge djevice mogu provesti besane noći brinući se o tome kako će partner reagirati prvu bračnu noć.

Međutim, valja istaći da nevinost nije ništa drugo nego stanje uma i to je u potpunosti odluka pojedinca, da li želi imati seks prije braka ili ne. Najbolji način za prevazilaženje ovoga je razgovor s partnerom o ovoj temi prije prve bračne noći kako ne bi došlo do nesporazuma.

Lična higijena

Bilo da vam se to sviđa ili ne, lična njega je vrlo važna, pogotovo kada prvi put imate seks sa suprugom. Međutim, važno je istaći i to da žene svakako više vode računa o ličnoj higijeni u odnosu na muškarce pa vjerovatno u ovom pogledu neće doći do neugodnosti prilikom prvog intimnog susreta.

Ostvarite kontakt očima

Zapamtite, ponekad pogledom možete kazati više od riječi. Mnogim parovima nije prijatno da razgovaraju o tome šta im je u glavi, pogotovo kada je seks u toku, pa održavanje kontakta očima može pomoći partnerima da izraze ono što im je neugodno izgovoriti.

Imajte razumijevanja prema željama partnera

Imajte razumijevanja prema željama svog partnera. Mnogi ljudi misle da nije obavezno tražiti pristanak bračnog druga na određene stvari prije seksa, ali ovo je pogrešan koncept, jer akcije tokom seksa uvijek trebaju biti proizvod konsenzusa žene i muškarca.

Flert

Kako biste izbjegli moguće neugodnosti tokom seksa prve bračne noći, odličan način za razbijanje treme je flertovanje s partnerom tokom same ceremonije vjenčanja.