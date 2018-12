Tri tipa žena koje ostaju same u životu

Postoje žene koje spletom različitih okolnosti ostanu bez svog princa na bijelom konju.

Postoje tri tipa žena koje u životu mogu da ostanu same i ne pronađu svoju srodnu dušu.

Prvi tip žena kojima je ovakva sudbina mnogo izvjesnija od bilo koje druge su one koje vjeruju u sudbinu do te mjere da sve oko sebe objašnjavaju na taj način. Svugdje vide određene znakove da je nešto rezultat "božje ruke" ili nekog sličnog uticaja, pa tako i očekuju da na isti način dođu do životnog partnera.

Drugi tip su negativne žene i to oni ekstremi kojima je čaša uvijek poluprazna i koje ne mogu da pronađu tračak svjetlosti ni u najsunčanijem jutru. Zbog takvog stava i opsesivnog pronalaženja mana kod svake osobe koju upoznaju, šanse za životnu samoću su ogromne, jer čak i kad pronađu osobu najbližu svom idealu, koncentrisaće se isključivo na njegove loše strane, što će svaku vezu vrlo brzo okončati.

Treći i zadnji tip su žene koje su potpuna suprotnost drugom tipu, a to su neumjereno pozitivne osobe koje će i u najcrnjim situacijama pronaći nešto dobro. No, takav pogled na svijet onemogućava realno sagledavanje situacije i primećivanje stvarnih problema. Stoga, kad i pronađu osobu koja će prihvatiti njihov neutemeljeni optimizam, taj muškarac će iskoristiti njen pozitivan stav za svoje potrebe i napustiti je kad mu više ne bude potrebna.