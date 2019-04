Sve je psihologija: Zašto razmišljamo o osobi s kojom nismo uspjeli ostvariti vezu?

Sigurno se svima nama bar jednom u životu desilo da danima razmišljamo o osobi s kojom nismo uspjeli ostvariti vezu. Nekoliko izlazaka, odlazaka u kino, prijatnih razgovora, večera, šetnji i na kraju samo zastrašujuća teksutalna poruka u kojoj stoji da među vama nema hemije.

Osobe su poslije ovakvog raskida često emocionalno devastirane i nisu spremne za novu vezu. One često, da bi smanjile svoju tugu, provjeravaju Instagram i Twitter račune postavljajući sebi pitanje šta je pošlo po zlu.

Ponekad raskid kratke veze može biti i gori od raskida s dugoročnim partnerom.

Šta se zapravo dešava?

O neuzvraćenim ljubavima mnogi su pjevali i pisali romane, od Danteovih pjesama o Beatrice do Goetheovih "Patnji mladog Werthera". Kada vas ostavi neko koga volite to zaista može biti teško, a psiholozi kažu kako je to posve normalna i uobičajena pojava.

Roy Baumeister i Sara Wotman napisali su studiju o neuzvraćenoj ljubavi. U ovom istraživanju učestvovalo je 155 muškaraca i žena. Više od 98 odsto njih kazalo je da je imalo ovakvu vezu i ovakav raskid u nekom trenutku svog života. Razlog ovakve pojave je što sebe smatramo poželjnijima nego što nas drugi vide.

Dakle, nauka je potvrdila da ljudi ne mogu procijeniti kada je neko izvan njihove lige.

Klinički psiholozi kažu da je normalno osjećati početni šok i bol zbog odbijanja od osobe s kojom ste se upustili u kratku vezu i izlaske.

"Nije čudno ako osoba nastavi razmišljati o kratkoročnom partneru nakon završetka veze. To se događa mnogo češće nego što ljudi žele priznati", kaže Shani Graves, licencirani savjetnik za mentalno zdravlje u New Yorku, i dodaje kako se odbijene osobe često osjećaju zbunjenim i povrijeđenim.

Tanisha M. Ranger, klinička psihologinja, kazala je da ljudi imaju taj problem osjećaja nedovršenog posla. Ljudi će se vjerovatno duže sjećati stvari koje nisu uspjeli završiti pa je tako i u ovom slučaju.

Osim toga, novi odnosi doslovno mijenjaju hemiju vašeg mozga. Serotonin počinje teći, a kada dođe do raskida opadne nivo serotonina i zbog toga imamo osjećaj usamljenosti i čežnje.

Kod raskida dugoročnih veza taj proces traje i serotonin se smanjuje tokom nekoliko mjeseci. Pa iako je svaki raskid bolan, obično dolazi kao postupan proces i osobama je često lakše.

Ono što je dobra vijest jeste što i ovakva zaluđenost osobama s kojima smo bili u kratkoj vezi prolazi. Dakle, jednom ćete preboljeti i ponovo biti sretni.