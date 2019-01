Sumnjate da vas partner vara? Učinite sljedeće

Sumnja da vas partner vara je jedan od najružnijih osjećaja koje možete doživjeti. Iako je vrlo moguće da ćete imati potrebu da "prerovite" telefon vašeg partnera, postoji nekoliko zdravijih metoda rješavanja problema koje prvo morate pokušati.

Evo šta eksperti kažu da trebate uraditi kada posumnjate da niste jedini za kojeg vaš partner ima romantični interes.

Odmaknite se od cijele situacije i pokušajte ponovo razmisliti o svemu, pokušajte shvatiti da li ste sva dešavanja sagledali iz pravog ugla. Mnogi ljudi često zaključe pogrešno te napadaju partnera i sumnjaju u njega bez razloga, što na kraju rezultira razilaženjem.

Ne "upadajte" u njegovu privatnost, iako se ideja o pretresanju njegovog telefona čini privlačnom, nemojte to raditi. Ako vas on ne vara, a sazna da ste mu krišom čitali poruke to može prouzrokovati velike probleme u vašoj vezi te će vam on sigurno prestati vjerovati nakon toga.

Razgovarajte sa njim i dajte mu priliku da vam sam kaže u čemu je stvar. Pitajte da li možete pogledati njegov telefon i onda pratite njegovu reakciju. Ako vam preda telefon bez problema, to vrlo često znači da nemate oko čega brinuti. Ali ako odbije pokazati telefon, to također govori nešto o vezi.

Terapeuti savjetuju da ga ne pokušavate pratiti i da ne pokušavate saznati više informacija preko njegovih prijatelja jer će oni uvijek biti na njegovoj strani. Umjesto toga, razmislite o svemu, napravite strategiju i pripremite se za sve moguće ishode situacije.