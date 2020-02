Muškarci s juga Srbije, otkad je u Bugarskoj prostitucija legalizovana, sve češće organizovano odlaze u komšijsku zemlju kako bi koristili usluge lokalnih "prodavačica ljubavi".

Srbi s juga, od Niša do Vranja, kažu da su im usluge "povoljne".

Prema zvaničnim podacima, seksualno zadovoljstvo za novac u toj zemlji pruža oko 20.000 žena.

Rade u prosjeku pet dana i za to vrijeme usluže oko 10 mušterija.

Prema riječima Miroslava L. (39) iz Niša, sa Bugarkama ima cjenkanja i ubjeđivanja, ali na kraju svi budu zadovoljni.

"Cijene se nisu menjale godinama, a sve zavisi od toga da li prostitutku pokupite na ulici ili imate ugovoren seks s njom u stanu. Ako ste odlučili da imate 'seks s nogu', onda pripremite od sedam do 15 evra. Međutim, ako volite da se raskomotite u krevetu, cijene se kreću od 30 do 200 evra", rekao je Miroslav.

On kaže da njegovi prijatelji u Bugarsku odlaze uglavnom vikendom i dodaje da takav vid provoda postaje sve popularniji.

Prema njegovim riječima, ima i turističkih agencija koje organizuju odlaske u Bugarsku, ali za sada to niko ne oglašava javno, već je sve to preporuka - od usta do usta.

"Javna je tajna da čitav jug Srbije ide u Bugarsku zbog seksa. Ima tu i biznismena, koji unajmljuju njihove elitne prostitutke", dodao je.

Psihijatar i seksolog Jovan Marić kaže za "Alo" da nije čudno što su Srbi "poludjeli" za bugarskim prostitutkama, jer nauka pokazuje da upravo s tom nacijom imaju sličan genetski materijal.

(Alo.rs)