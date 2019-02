Srbi obožavaju moćan recept za buđenje seksualne želje

Najbolji afrodizijak je bijeli luk jer proizvodi toplinu i seksualnu energiju, tvrde Majkl Tiera i Karta Purk Sin Kalsa, autori knjige 'The Way of Ayurvedic Herbs: A Contemporary Introduction and Useful Manual for the World's Oldest Healing System'.

"Možete ga konzumirati u obliku mlijeka. Pomješajte šoljicu mleka i 1/4 šoljice vode pa dodajte nasjeckani čen bijelog luka. Kuvajte na laganoj vatri dok tečnost ne ispari na otprilike jednu šoljicu. Mlijeko od bijelog luka popijte prije seksa," savetuju autori. "Afrodizijak možete poslužiti i u obliku supe partneru/ici. Izrendajte 25 grama đumbira, očistite i nasjeckajte 50 grama luka i 50 grama bijelog luka, a zatim sastojke dinstajte na 1/4 kašike maslaca. Dodajte vodu i kuvajte još pola sata pa dodajte 1/2 kašike kukuruznog brašna i kuvajte dok se smjesa ne zgusne. Maknite s vatre i dodajte 1/2 kašike bibera , 1/2 kašike kumina i 1/2 žlice korijandera pa poslužite," objašnjavaju autori.