Spavajte odvojeno od vašeg partnera, to nije loše za vezu

Veliki broj dugogodišnjih partnera predlaže da pokušate novi način spavanja s vašim odabranikom, a to je da spavate odvojeno, kao da ste razvedeni.



Oni tvrde kako im je ova praksa umnogome uljepšala i olakšala san. "Ako vi i vaš partner možete spavati zajedno da ne ometate jedno drugo, onda je to savršena stvar. Međutim, to ne znači da je vaša veza bolja nego veza parova koji spavaju odvojeno. Hiljade parova spavaju u različitim sobama, ali nakon buđenja nastavljaju da se druže i ponašaju kao zaljubljeni ljudi", objašnjava Dženifer Adams, autorka knjige "Sleeping Apart Not Falling Apart".

Čak i ona spava odvojeno od svog muža s kojim je u braku već 15 godina. Ona tvrdi kako norma po kojoj partneri moraju spavati zajedno nije toliko poštovana, niti je toliko učestala koliko ljudi misle da jeste. Psiholozi tvrde kako je odrasloj osobi potrebno minimalno sedam sati sna, a ukoliko vaš partner prekine period spavanja, to može stvoriti jaz između vas dvoje. Neka istraživanja su dokazala da problemi sa snom i problemi u vezi dolaze u paketu, te su vrlo često direktno povezani.

"Osjećaj koji se stvori kada ležite u mraku i posmatrate plafon jer ne možete da spavate zbog toga što vaš partner hrče su osjećaji koji sa sobom donose odbojnost, ljutnju i još mnogo toga. Kada se takvi osjećaji dugo nakupljaju, stvaraju jaz između partnera", kaže Adams.

Stručnjaci za san su u više navrata istakli kako je san jako važan za zdravlje organizma jer pomaže u obnavljanju krvnih sudova, smanjuje rizik od gojaznosti i poboljšava imunitet, piše Klix.ba.

"Veliki dio noći provodimo tako što mijenjamo faze sna u kojima se nalazimo. Veoma je važno doći do faze dubokog sna, jer se tada tijelo najviše oporavlja i odmara. Ako vas neko uporno prekida u spavanju, vi nikada ne dolazite do te faze i samim tim se ne odmarate onoliko koliko bi trebali, što za sobom povlači brojne posljedice", kaže Adams.

Ali kako da saopštite partneru da želite da spavate odvojeno? Odaberite dio dana kada oboje imate dovoljno vremena i prostora za ovaj razgovor. Razradite priču prije nego odlučite da sjednete i porazgovarati s njim. Razmislite kako biste vi voljeli da vam se saopšti jedna takva informacija i zatim na isti način razgovarajte s partnerom o svom planu.

"Važno je da mu objasnite da ne želite nauditi vašoj vezi ili se udaljiti od njega, već jednostavno želite stvoriti okruženje u kojem oboje imate normalan broj prespavanih sati i kvalitetan san", zaključuje Adamsova.