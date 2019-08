Seks pomirenja- spas za vezu ili korak ka raskidu?

Zašto nas partner toliko seksualno privlači poslije svađe oduvijek je bilo misterija...

Poslije velike svađe sa partnerom imate dvije opcije ili da izbjegavate intimnost kada vas prođe bijes, ili da se prepustite strastima i imate seks kako biste izgladili stvari.

Čudno je da od toga da ste bijesni kao ris možete da postanete toliko uzbuđeni i da žudite za seksom sa partnerom sa kojim ste se svađali do prije pet minuta. Otuda i izraz "seks pomirenja" koji označava čin koji slijedi nakon žestoke svađe dva partnera.

Seks pomirenja je obično žestok, ali da li je to za vašu vezu dobro ili loše? Evo šta o tome moramo da znamo.

Seks-trener i klinički seksolog Lusi Rovet ističe da nas kod svađe pokreće energija koja često pređe u erotsku energiju. Za neke parove je seks poslije svađe način da se opuste i uživaju, a za druge bijeg od problema i straha od konflikta.

Kod nekih ljudi u toku svađe sa partnerom njihov um se prebaci u način rada koji signalizira opasnost i vrišti od straha od raskida. Seks pomirenja za njih dođe kao neka potvrda da su stvari u redu i da neće doći do razlaza.

"To je način da ponovo uspostavite kontakt i odnos sa partnerom i da jedno drugom pokažete da vam je još stalo do vaše veze. To je način da pokažete partneru da iako ste se posvađali ne idete nigdje", kaže Lusi.

Čak i kada planirate da razgovarate poslije svađe, u momentima nakon svađe vaš životinjski instinkt preuzima kontrolu nad vama. Uzbuđenost koju osjećate prema partneru nakon žestoke svađe učiniće da vaš seks bude intenzivan. Ovakav seks često ljudi opisuju kao najbolji, a razlog je taj što nakon fizičke i psihičke napetosti dolazimo u opušteno stanje.

Seks je odličan za povezivanje i izgradnju odnosa sa partnerom. Otpušta hormon oksitocin i odličan je za savladavanje negativnih osjećanja. Vodite računa samo da vam seks pomirenja ne služi kao bijeg od problema i prikrivanje krize i problema u vezi.

Obavezno nakon seksa pomirenja sjednite sa partnerom i porazgovarajte o problemima koji vas muče i koji su vas i doveli do situacije da se posvađate. U suprotnom, seks će vam biti samo bijeg od stvarnosti i neće vam donijeti ništa dobro u vezi. Fizička veza je veoma važna za par koji je u vezi, ali je komunikacija ta koja je osnovna i pokretačka snaga ljubavnog odnosa.