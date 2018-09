Saznajte ko češće vara i zašto

Naučnici ne prestaju da se bave pitanjem koje nas sve intrigira - zašto varamo?

Do sada su u opticaju bile različite teorije - od one da će prije prevariti ljudi koji su rano ušli u brak jer se nisu "iživjeli", preko teorije da vjerovatnoća preljube raste sa brojem godina provedenim u zajednici, pa do one da je varanje sport u kom se dokazuju proračunati tipovi zavisni od adrenalina.

Nova studija objavljena u Britanskom magazinu psihologije kaže da češće varaju impulsivni ljudi, jer ne zastanu da razmisle o situaciji, već reaguju u skladu sa trenutnim emocijama i mislima.

Takođe, oni koji su u prošlosti imali više seksualnih partnera skloniji su varanju, jer su razvili vještine u prepoznavanju prilike za preljubu.

Kad je riječ o razlozima, glavni je osjećanje nepovezanosti sa partnerom i nezadovoljstvo vezom, dok njena dužina ima minimalan uticaj.

Do ovih zaključaka naučnici su došli analiziranjem 123 para starosti između 17 i 25 godina.