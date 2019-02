Prljave tajne vaših supružnika, zna te li vi sve o vašem voljenom?

Jedna nepoznata žena na popularnom svjetskom forumu “Mumsnet” podijelila je prljavu seksualnu tajnu svog supruga, zatraživši savjet kako da tome stane na put… “Polako ludim zbog odvratne i neprijatne navike svog muža. Ne mogu to da podnesem, ali s druge strane tješim se mišlju da niko nije savršen”, započela je ona izlaganje.

"On ima 31 godinu, u braku smo godinu dana, a njegova navika isplivala je na svjetlost dana tek nakon vjenčanja", napisala je i otkrila da ima problem sa njegovom mastrubacijom.

"Imam dovoljno godina i iskustva da znam da je to normalna pojava, ali problem je što on smatra da je u redu svršiti po čaršavu dok mene nema. Jednom kada sam ušla u spavaću sobu osjetila sam smrad, sjela sam na krevet i shvatila da mi je ruka na fleki od njegove sperme", požalila se ova anonimna žena.

"Nastavio je da to praktikuje, a kada sam mu rekla da znam šta radi, naljutio se, tvrdio da je nemoguće da sam to saznala ikako drugačije nego da sam mirisala posteljinu. To je odvratno! Nisam znala da je takav", zaključila je ova članica foruma.

Ona je dodala da je on i generalno aljkav, da ostavlja veš po podu, tonu sudova u sudoperi, da se ne tušira dovoljno često… Očajna žena tvrdi i da mu je skrenula pažnju na sve navedeno, ali da on ne prihvata kritike, te da joj rekao da prezire kada mu neko govori kako treba da se ponaša, piše Blic Žena.

"Osećam se kao da živim sa ljutitim tinejdžerom i ne znam kako to prije nisam uvidjela", zaključila je i upitala ostale korisnike foruma za savjete i pomoć.

Većina joj je savjetovala da izađe iz te zajednice, te da zaslužuje bolje.

"Bježi. Najbrže što možeš. Prokleto najbrže što možeš. Tu nema budućnosti. Ja ne bih mogla tako da živim. On je odvratan i manipuliše tobom", samo su neki od komentara.