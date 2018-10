Priča Klepetana i Malene svima je poznata VIDEO

Kako nije mogla da leti, Stjepan joj je izgradio sklonište. Ipak, njegova mezimica kojoj je dao ime Malena, ostala je sa njim do danas. Ono što nije očekivao tokom svih tih godina jeste da će dobiti još jednog člana njihove porodice. Naime, Malena se zaljubila, a Klepetan svake godine ponovo slijeće u njihov dom.

Njihovu ljubavnu sagu svake godine prati milion ljudi preko prenosa uživo, a za njihovu nesvakidašnju priču zainteresovali su se i svjetski mediji. Jedini problem je, kako Stjepan kaže, strah da se jednog dana Klepetan ne vrati.

