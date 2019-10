Pravom muškarcu je njegova žena uvijek na prvom mjestu

Pravi muškarac uvijek će staviti svoju ženu na prvo mjesto. Uvijek će se prema svojoj djevojci odnositi kao životnom prioritetu.



Pravi muškarac koji je zaljubljen, uvijek će uvažavati svoju djevojku i njen položaj u njegovom životu. Čovjek koji vas ljubi učinit će sve da shvatite koliko ste mu važni jer nikad neće htjeti da sumnjate u njegovu iskrenost.

Pravi čovjek koji vas uistinu voli, uvijek će učiniti svjestan napor da bude dostojan vaše ljubavi jer zna da ne zaslužujete ništa manje od toga.

Pravi čovjek koji vas ljubi učinit će da osjetite koliko mu je stalo do vas. Uvijek će slijediti svoje riječi djelima. Neće samo razgovarati o bitnim stvarima. Neće vam samo reći da ste mu važni. Uistinu će učiniti sve što je potrebno kako bi vi osjećali koliko ste mu stvarno važni. On to radi jer je pravi muškarac koji zna što je sve zaista potrebno da bi veza uspjela.

On nikad neće biti tip momka koji će namjerno čekati da pošalje odgovor na vašu poruku. On neće biti takav tip koji će vas učiniti zabrinutima za to gdje se nalazi ili što radi kad god vas dvoje niste zajedno. On nije takav čovjek koji će vas dovesti u stanje sumnje oko vašeg odnosa, ili oko toga koliko je on posvećen vašoj vezi.

On je čovjek koji će uvijek poduzeti svjesni napor kako bi vas bolje upoznao, samo da bi vam mogao biti bolji partner.

I to ne samo da sazna što je vaša omiljena hrana za utjehu ili kakvu vrstu filmova obično želite gledati.

Stvarno će se potruditi da upozna vašu nutrinu.

Želio bi da vam se može uvući pod kožu kako bi shvatio što može učiniti kako bi bio još bolji čovjek u vašem životu.

Želio bi se upoznati sa svakim aspektom vaše osobnosti, jer zna da zaslužujete takvu vrstu pažnje.

On neće biti čovjek koji će vas uvijek pitati što želite učiniti ili gdje želite ići. On zna tko ste; zna što volite. On će uvijek preuzeti inicijativu u vašem odnosu. Uvijek će predvidjeti sve vaše potrebe; pokušat će ih upoznati čak i prije nego što ga možete pitati.

On će zamisliti fantastične izlaske jer zna da je to ono što je potrebno da bi vam se približio i postao intimniji s vama. Učinit će sve što treba kako bi ste se svakodnevno ponovno zaljubili u njega. Uvijek će pokušati donijeti osjećaj čuđenja, strahopoštovanja i uzbuđenja u vaš odnos jer zna da je to bitno u održavanju iskre između vas dvoje.

Čovjek koji vas stvarno voli neće vas tretirati kao neku vrstu nepotrebnog tereta ili dodatnu težinu. Neće učiniti da se osjećate kao dodatna prtljaga u njegovom životu. On će zapravo naći radost i sreću u tome da brine o vama.

Na neki način će osjećati kao da je njegova sreća izravno vezana uz vašu vlastitu; i nikada neće biti umoran pokušavajući vas učiniti sretnom što je više moguće.

On je takav tip koji će pomaknuti nebo i zemlju samo da bi pronašao mjesto za vas u svom životu. On će vam otkriti svaki aspekt svog života jer će htjeti biti što otvoreniji prema vama.

Želio bi da upoznate njegove najbliže prijatelje i familiju. On će vas željeti izložiti svojim najdubljim strastima i interesima. Držat će vas za ruku dok vi istražujete svaki dio njegovog života. On to radi zato što zna da je to ono što treba učiniti da biste se vjerovali u njega. A pravi se muškarac uvijek bori za ženino povjerenje.

Pravi čovjek neće započinjati beznačajne svađe s vama poput drugih ljudi iz vaše prošlosti. Uvijek će se boriti za vas. Uvijek će vam pokazivati koliko je predan ovom odnosu koji imate zajedno. Nikad se neće osjećati sami ili izolirani. Nikad se nećete osjećati kao da nemate partnera u životu.

(pozitivanstav)