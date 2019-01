Trećina žena vjeruje da su nevinost izgubile prerano

Osobe koje još uvijek nisu imale svoje prvo seksualno iskustvo ne bi trebale osjećati stid zbog toga. Prema novoj anketi, osobe koji ne žure da izgube nevinost bolje se osjećaju zbog te svoje odluke.

Naime, istraživači su otkrili da je više od trećine žena i četvrtine muškaraca bilo nezadovoljno svojim prvim seksualnim iskustvom, jer nisu izgubili nevinost u pravo vrijeme.

U istraživanju je učestvovalo tri hiljade ljudi koji su odgovarali na pitanje kada su prvi put stupili u seksulane odnose. Svi ispitanici u dobi od 17. do 24. godine su bili iz Engleske. Rezultati do kojih su istraživači došli su da 40 posto žena i 26 posto muškaraca nisu u pravo vrijeme imali svoje prvo seksualno iskustvo. Mnogi su naglasili da bi bilo mnogo bolje da su kasnije izgubili nevinost.

Istraživanje je takođe pokazalo da je blizu polovine ispitanika svoju nevinost izgubilo do 17. godine. Kao razlog zbog kojeg su ranije odlučili stupiti u seksualne odnose navode to što su osjećali pritisak da to trebaju učiniti. To je potvrdilo čak 20 odsto žena i 10 odsto muškaraca.

Osim toga, nisu sve osobe spremne u isto vrijeme izgubiti nevinost.

"Svaka mlada osoba je drugačija, neki petnaestogodišnjaci su možda spremniji od nekih osamnaestogodišnjaka za svoje prvo seksualno iskustvo", rekla je Kaye Wellings, profesorica istraživanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Istraživači vjeruju da ova studija nagovještava potrebu za boljim seksualnim obrazovanjem, vjeruju da mladi posebno trebaju obratiti pažnju na to jesu li spremni za gubitak nevinosti i naučiti kako da komuniciraju o ovim temema sa svojim potencijalnim partnerima.