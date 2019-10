Pet pokazatelja da više niste zaljubljeni u svog partnera

Kada se zaljubite u nekoga, zadnje o čemu ćete razmišljati je kada će zaljubljenost prestati. Nažalost, to ne znači da do toga neće doći. Iako kod svakoga do ovoga dolazi drugačije, i to je jedan proces koji vam mijenja život, isto kao i vrijeme u kojem se zaljubljujete u nekoga.

Iako vas vrijeme uloženo u vezu može natjerati da je pokušate spasiti, kad ljubav nestane, samo je pitanje trenutka koliko će veza opstati. Budući da svi to ne primijete na vrijeme, donosimo vam nekoliko znakova koji će vam pomoći da shvatite kako "onog nečega" više nema. Ne smeta vam ako se ne čujete s partnerom Kada ste u zdravoj vezi, komunikacija s partnerom je nešto što očekujete i volite. Ako ste došli do faze u kojoj vam je svejedno što komunikacije nema, više niste onako zaljubljeni kako mislite. Prijateljima se stalno žalite na partnera Žaliti se prijateljima na partnera je u potpunosti normalno, ali ako to radite češće nego prije, nešto u vašoj vezi ne funkcioniše kako treba. Ako se stalno žalite prijateljima i obitelji na svoju vezu i tražite savjete, vrijeme je da se zapitate zašto je to tako. Ne uživate u partnerovom društvu Ako ste zaljubljeni u nekoga stalno želite biti s tom osobom, pa ako ste došli do faze u kojoj vam treba više prostora nego obično, možda imate problem. Ako se više ne smijete skupa i ne uživate u blizini te osobe, vrijeme je da razmislite o vezi. Od svega vas najviše živcira upravo vaš partner Svaki par ima svojih dobrih i loših dana, ali ako vas lako ljuti svaki postupak vašeg partnera, čak i kada nije napravio ništa loše, to nije dobar znak za vašu vezu. Trenutak je da se zapitate želite li to stvarno. Osjećate olakšanje kada partner ne želi poći negdje sa vama Svi mi ponekad ne možemo pratiti partnera na neki važan događaj ili propustimo važan dejt s partnerom i normalno je da druga osoba tada bude malo razočarana. Ali ako vam je postalo svejedno jeste li skupa ili ne, to je znak da vaša veza i ljubav nisu jaki kao prije.