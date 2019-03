Partner sa iskustvom ili bez? Otkrijte šta je dobro za idealnu vezu

Kada birate za sebe savršenu ženu, neka to bude ona koja je prošla kroz bar jedan raskid, koja je doživjela bar jedno pomirenje, odnosno neka to bude ona sa iskustvom jer je upravo to čini idealnom partnerkom za vas.

Ova žena se ne boji bola. Iskusila je emocije raskida i pomirenja, znajući da je izašla jača. Ona je cijela, jer joj je kompleksnost povrede koju je pretrpjela dala moć da zna da može da prođe kroz svaku oluju Mnogi ljudi se plaše da budu sa osobama koje su na neki način "drugačije". Ono što ne znaju je da je to zapravo dobra ideja. Na primjer, žena sa "komplikovanom prošlošću" se na prvi pogled čini "teškom", ali to je njen oklop i ona ga nosi s ponosom. "Komplikovana" žena nije ona koja odbacuje svoju istinu. Ona je biće u konstantnoj evoluciji, sposobno da se prilagodi svakoj situaciji. To je rezultat prolaska kroz uspone i padove. Štaviše, ona je u stalnom stanju razvoja, težeći da pronađe svoju jedinu pravu ljubav. Ona je djevojka koja bi na kraju mogla da bude idealna. Evo koje osobine čine žene sa komplikovanom prošlošću odličnim partnekama. Sigurna je u sebe Ona ima određeni stepen sigurnosti u odnosu na svoje partnere. Saznala je nešto više o sebi sa svakim neuspjelim odnosom i njen odnos prema ljubavi evoluira svaki put. Osim toga, ona voli avanture koje prate uspone i padove ljubavi. Patnja ju je učinila jačom Ova žena se ne boji bola. Iskusila je emocije raskida i pomirenja, znajući da je izašla jača. Ona je cijela, jer joj je kompleksnost povrede koju je pretrpjela dala moć da zna da može da prođe kroz svaku oluju. Sa svakom neuspelom relacijom, postajala je svesnija ko je ona i kakva je partnerka. Ne želi da gubi vrijeme Imala je bolna iskustva, koja su je naučila da bude autonomna i da lako nalazi rješenje svaki put kada se oseća izgubljeno u vezi. Kada izabere svog partnera, ona želi da istraži beskonačne mogućnosti koje mogu da se pojave. Odanost i vjernost Kada pronađe svoju pravu ljubav, ona će cijelog života da je njeguje. S druge strane, ona ne uzima olako svoje izbore i može da se posveti dugoročnom planu. Osim toga, ona će da cijeni vezu koju je uspostavila sa svojim partnerom jer će da je podsjeti na sve stvari koje je preživjela da bi bila gde sada jeste. Zna šta zaslužuje Ova žena je prošla kroz mnoga iskušenja i nevolje. Tako je odlučna da uspje u svim aspektima svog života, uključujući i ljubav. S druge strane, to je mudra duša i neće prestati dok ne dostigne sve svoje profesionalne ciljeve. I što je još važnije, ona će da slijedi svoj cilj da pronađe životnog partnera kojeg je dugo čekala. Otpornost Ona je rođeni borac. Otporna je na bol i patnju jer zna da zaslužuje bolje. Ona takođe vidi situaciju u celini i to joj omogućava da se uzdigne posle svakog bola.