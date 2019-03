Ovo su najpopularniji seksi snovi

Seks snovi su čudna stvar, ponekad ih se sjećamo do posljednjeg detalja, a nekad ih momentalno zaboravimo kao da se nečega plašimo. Evo pet napopularnijih takvih snova i šta oni zapravo znače.

Snovi u svakom smislu utiču na nas, bili oni lijepi ili ružni i zbog toga sve više ljudi teži da protumači ono što su sanjali i da to poveže sa realnim životom.

Ipak, primijećeno je da se malo ljudi bavi vrućim ili seks snovima, najvjerovatnije jer ih je sramota. Zapravo, o tome se sa malo kim i priča. Evo kojih je to najčešćih pet takvih snova i šta oni zaista znače.

POZNANIK

Ukoliko ste ikada sanjali nekog koga ste tek upoznali ili sa kim ste pričali najviše pet minuta u životu, to je sasvim normalno. Pogotovo ako ste tu osobu sanjali sa sobom u krevetu kako gužvate čaršave.

"Snovi o poznaniku imaju za cilj da vam stave do znanja da vi želite da znate što je više moguće o njemu. Ne moraju da znače da vas on seksualno privlači u realnosti, ali ni to nije isključeno", kaže stručnjak za snove Lauri Lovenberg.

NEKO KO NIJE VAŠ PARTNER

Ne treba da se zabrinete ukoliko u seks pozi sa vama u snu bude neko ko nije vaš partner. Svakom treba osvježenje.

Međutim, ukoliko čeasto sanjate nekog drugog, odnosno nekog posebnog, onda se vaš mozak preispituje, a to bi trebalo da uradite i vi. Naime, razmislite o svom ljubavnom životu podrobnije, pa se preispitajte da li je tu sve kako želite.

"Razmotrite učestalost seksa u vašoj vezi i možda ćete tu naći problem koji vas tjera da razmišljate i sanjate drugog muškarca, a ne partnera", kaže Lovenberg.

ŠEF

Sanjanje menadžera ili saradnika je isto što i zamišljanje prijatelja.

"Najčešće kada sanjate seks sa kolegom ili šefom, vi zapravo insinuirate sebi da bi trebalo da ujedinite snage kako bi neki posao bio uspješno završen. Međutim, ne isključujem ni seksualnu privlačnost", kaže Lovenberg.

Trebalo bi ove snove posmatrati i iz malo drugačijeg ugla. Činjenica je da šef ima moć nad vama, a vi možda želite da se situacija bar na momenat preokrene i da vi pokažete svoju dominaciju.

NEKO ISTOG POLA

Bez obzira da li vas privlači isti pol ili ne, ovi snovi su uobičajeniji nego što ljudi žele da priznaju.

"Ukoliko želite da vjerujete da je nasumično dešavanje da imate ovakav san, onda vam se ne može pomoći. Naime, istina je da vaš mozak želi da vam stavi do znanja da ste radoznali. Takođe, preispitajte se kakav odnos imate u realnom životu sa osobom koju ste sanjali", kaže Lovenberg.

NEKO KOGA MRZITE

Seks sa nekim koga mrzite u prvi mah izgleda prilično okrutno, ali se jako često dešava i zbog toga se smatra normalnim.

"Možda podsvijest želi da vam poruči da bi trebalo da ostvarite kontakt sa tom osobom i da raščistite račune jednom za svagda kako se više nikada ne biste opterećivali", objašnjava Lovenberg.

Dešava se da je ovde u pitanju i ljubomora. Moguće je da ta osoba ima vještinu ili znanje koje biste vi voljeli da imate.