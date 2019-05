Opasno po zdravlje: Prebolite raskid ili nesuđenu ljubav uz ove strategije

Raskidi veza mogu biti veoma mučni, kako za jednog tako i za drugog partnera, pogotovo ako je riječ o raskidu dugogodišnjih veza. Ono što osobe u tim trenucima najviše žele jeste preskočiti povrijeđenost i krenuti dalje. No, iako možda svu bol nećemo eliminisati odmah, čini se da je se možemo riješiti na tri različita načina.

Naime, naučna studija koja je objavljena u časopisu Journal of Experimental Psychology: General zaključila je da postoje tri načina kako da lakše prebolite raskid. U studiji su učestvovale 24 osobe u dobi od 20 do 37 godina bez obzira na to jesu li oni prekunili vezu ili njihov partner. Prosječno trajanje njihove veze bilo je dvije i po godine.

Prva strategija je da negativno procijenite bivšeg partnera. Od učesnika se tražilo da razmisle o stvarima koje im se nisu sviđale u vezi s bivšim partnerima, naprimjer njihovim dosadnim navikama. Dakle, što se više ružnih stvari sjetite, to će vam biti lakše da prebolite partnera. Ovo se pokazalo veoma učinkovitom metodom budući da su rezultati pokazali smanjene ljubavne osjećaje.

Druga strategija je da procijenite vaša ljubavna osjećanja. Učesnicima su date izjave poput: "Uredu je voljeti nekoga s kime više nisam". Dobili su upute da više puta i tiho pročitaju izjavu i da pokušaju vjerovati u nju. Ta metoda nije promijenila osjećaje, ali ih je natjerala da posvete manje pažnje svom bivšem partneru.

Treća strategija je distrakcijsko stanje. U njoj su sudionici upitani o pozitivnim stvarima koje nisu bile povezane s raskidom ili bivšim partnerom, primjerice: "Koja vam je omiljena hrana? Zašto?" Kao što distrakcija može pomoći u smanjenju žudnje za hranom, to bi vam moglo pomoći i da prebolite raskid. Ova metoda nije smanjila osjećaje ljubavi, ali je dobra vijest da je učinila da se ljudi osjećaju ugodnije.

Između ove tri strategije razmišljanje o negativnim stvarima vezanim za vašeg bivšeg partnera najučinkovitiji je način da prebolite raskid, dok je distrakcija učinkovit način da se osjećate ugodnije. No, u suštini, sve tri strategije pomogle su sudionicima da manje pažnje posvete svojim bivšim ljubavima.

Ove strategije također mogu pomoći osobama koje preživljavaju nesuđenu ljubav tj. koje su voljele nekog s kim nisu bile u vezi ili kod osoba koje pokušavaju preboljeti nekoga u koga ne bi smjele biti zaljubljene, dakle u nekog ko je već zauzet ili nekog ko nije njihov partner.