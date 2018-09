Ne izvinjavajte se i ne vrijeđajte preko poruka

Nekad nam se čini da je nesuglasice lakše riješiti putem poruka nego uživo. Ipak, dugoročno gledano, razgovor u četiri oka je efektivnija i bolja opcija.

U širokom luku zaobilazite sljedeće situacije da rješavate porukama:

Izvinjenja

Posebno ako ste uradili nešto što zahtijeva ozbiljno izvinjenje, nemojte to činiti putem poruka ili društvenih mreža. Dogovorite sastanak i riješite to uživo kako bi vaš partner ili prijatelj zaista shvatio koliko vam je žao zbog toga što ste učinili.

Bitne informacije

Nebitno da li se radi o nečemu pozitivnom ili negativnom, nemojte to činiti putem poruka. Mislite na reakciju druge osobe i na to koliko je to njoj važno i razgovarajte uživo.

Tajne

Nikada ne znate ko nekad može vidjeti tu poruku. Nemojte ostavljati pisani trag onoga što nikako ne želite da se proširi dalje.

Žalbe

Ako vas je iznervirao neki partnerov potez, nemojte ga napadati preko poruka. Saberite se, razmislite šta tačno želite da mu kažete i sačekajte dok se ne nađete s njim.

Uvrede

Uvrede su nešto što uglavnom kažemo u afektu i vrlo često se pokajemo ili barem pomislimo kako nije trebalo da budemo toliko grubi. A i nikada nije prijatno ponovo to pročitati, posebno ako se nakon toga pomirite i izgladite odnose.