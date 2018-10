Muškarci se nesvjesno okreću za drugim ženama

Opravdanje za muški pol stiže iz krugova nauke. Naime, to što se okreću za drugim djevojkama u prisustvu svoje, ne može da im se zamjeri, jer je to stvar evolucije. Tako je pokazalo istraživanje naučnika sa univerziteta Stirling i Glazgov, koji su zaključili da se protiv takvog ponašanja ne može.

"Muškarci su jednostavno predodređeni za reproduktivni uspjeh i odnose sa što više žena. Zbog toga se nesvjesno okreću za svakom koja im djeluje atraktivno," stoji u objašnjenju naučnika.

Međutim, psiholog Margaret Vuds podseća da to nije lijepo, jer sramoti i partnere i djevojku u koju dječko gleda.

"Koliko god bila lijepa i svjesna svoje fizičke privlačnosti, svaka žena će se uvrijediti ili razbjesneti na ovakav gest. Pitanje je samo da li će otvoreno priznati ili će prećutati, a iznutra patiti zbog toga. Jednostavno nije lijepo da to rade zreli muškarci, jer je uvrijedljivo i degutantno. Neka se zapitaju kako bi reagovali kada bi njima njihove partnerke to priređivale. Sigurno je da bi pomislili da ih one ne poštuju," upozorava Vuds.