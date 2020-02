Multimilioner traži srodnu dušu, a ovo su njegovi zahtjevi

Jedan "veoma usamljeni" multimilioner traga za "pogodnom kandidatkinjom" za brak i porodicu, nakon što se godinama fokusirao na karijeru i sticanje bogatstva.

Endi Skot (41) iz Portsmuta, "težak" 25 miliona funti, želi da nađe "posebnu osobu" koja je slobodna da provodi svoja ljeta jedreći po Mediteranu, a zime skijajući na Alpima, piše Dejli mejl. Skot, koji je osnivač, vlasnik i predsjednik londonske investicione kompanije "REL kapital", rekao je da je prethodno bio "oženjen uspjehom", ali da sada želi da upozna prizemnu, "prelijepu" ženu sa kojom bi proveo čitav svoj život. On traga za ženom koja je i sama uspješna i bogata, jer je ravnopravnost u vezi za njega veoma važna.

White out, no visibility and ski lifts closed. Luckily horse riding still an option ! @MorzineOfficial pic.twitter.com/NgjU8Oxh2L — Andy Scott (@Andy_Scott_REL) January 28, 2020

"Pronalazak ravnopravnog partnera postaje sve teži kako vam ide bolje (posao). Vaš izbor pogodnih kandidatkinja se tako rapidno smanjuje i nije lako pronaći osobu koja je finansijski nezavisna i može da ode na jedrenje bez razmišljanja, ili da provede ljeto na jugu Francuske", objasnio je Skot.

On je takođe rekao da ne želi da već u početku veze finansijski podrži ženu da prestane da radi.

3 nights lovely break @OOResorts Royal Mirage Dubai. I’m remortgaging and coming back for a week next year 👍🏽 pic.twitter.com/2mlbDqaiyd — Andy Scott (@Andy_Scott_REL) November 9, 2019

"To mijenja dinamiku i ravnopravnost među partnerima – i to ne na bolje", istakao je Skot.

Njegova posljednja djevojka bila je zvijezda britanske pop grupe "Atomik Kitena" Liz Meklarnon. Par se upoznao na svadbi 2016, ali se veza raspala nakon dvije godine jer Liz (38) nije voljela da leti.

"I dalje smo dobri prijatelji. Ona je divna djevojka, ali ja volim da rizikujem i idem u avanture", rekao je Skot tada.

On je svoj prvi milion zaradio do 26 godine, ali je sve izgubio u finansijskoj krizi kad je imao 30. Posljednju deceniju proveo je ponovo gradeći svoje poslovno carstvo pa nije imao vremena da se fokusira na ljubav.

Quiet civilised beer in Cannes before unfortunately stumbling into a rave on the beach 🙄 pic.twitter.com/ugnYrtZjez — Andy Scott (@Andy_Scott_REL) August 11, 2019

"To je bilo loše vrijeme i morao sam sve ponovo da izgradim u proteklih nekoliko godina. Mnogo ponosnih "alfa mužjaka" osjećaju da ne mogu da podrže drugu polovinu. Ja se sada osjećam spremno", istakao je on.

Skot posjeduje sve što je ikada želio – "Rols Rojs", luksuzne kuće u Londonu i na jugu Francuske, jahtu i gliser, a svojim privatnim avionom leti širom Evrope. Ali, tek je nedavno shvatio da "nikog nije briga ko je najbogatiji čovjek na groblju" i počeo je da ide na hipnoterapiju.

Annoyingly Caught in the act pretending to drink tea rather than Vodka by the mug all day pic.twitter.com/JNYft222kU — Andy Scott (@Andy_Scott_REL) July 5, 2019

"Shvatio sam da starim. Želim porodicu. Teško je naći nekog ko ispunjava sve zahtjeve. Hipnoterapeut mi je rekao da ću vjerovatno upoznati nekog ako uložim dovoljno napora u pronalazak partnerke kao što sam u posao", naveo je on.

Skot priznaje da će jedinu istinsku sreću pronaći pored srodne duše.

New boxing coach attempting and failing to make Overweight OAP fast and fight ready for September charity match. 🤮🤮 pic.twitter.com/eFljKgsFFY — Andy Scott (@Andy_Scott_REL) June 27, 2019

"Biti preduzetnik je veoma usamljeno postojanje i, na kraju, ako nemate nekog da sa njim podijelite vašu sreću i tugu, postavlje se pitanje čemu težite i zašto to radite. Nagon koji nas tjera da težimo uspjehu na kraju nas može načiniti nesrećnima ako nismo sposobni da pronađemo zadovoljstvo u svim oblastima života", zaključio je on.