Mali signali koji vam mogu odati da li vas partner vara

Kada vam sitni detalji počnu mijenjati rutinu na koju ste navikli, važno je obratiti pažnju na njih. Ako vam "mali glas" u pozadini govori kako nešto nije uredu, vrijeme je da obratite pažnju na signale koji bi vam mogli otkriti da li vas partner vara.

Jedan od najočitijih i najlakših znakova za primijetiti jesu znakovi druge žene na njegovoj odjeći i tijelu. Obratite pažnju na to da li drugačije miriše i da li ima ožiljaka po tijelu, takve stvari se ne bi nikako trebale dešavati, a ukoliko se dese više puta, imate pravo na paniku, prenosi Daily Mail.

Razmislite, da li se često duže zadržava na poslu i češće odlazi na poslovna putovanja? Ukoliko je počeo trošiti više novca na izlaske s prijateljima, vrijeme je da obratite pažnju gdje, kako i s kim vaš partner provodi svoje vrijeme.

Ako ste već navikli da on nije ljubitelj sređivanja, te ste ga navikli vidjeti u pogužvanoj majici ili razbarušene kose, te se to odjednom promijeni, to vrlo često nije dobar znak. Ako vaš inače lijeni partner odjednom provodi više vremena ispred ogledala i duže bira šta će obući, to može biti loš znak.

Nekad niste prestajali pričati i uvijek ste imali nove teme o kojima možete raspravljati, a sada se čini da je on izgubljen u svom svijetu. Rijetko kad primijeti da ste se pripremili i sredili za njega, jer je u potpunosti fokusiran na svoje misli.

Jedan od najbitnijih znakova jeste intuicija. Ukoliko duboko u sebi osjetite nemir i nervozu, te smatrate da vas on zaista vara, vrijeme je da porazgovarate s njim. Intuicija je veoma moćna i zna puno više nego što mi želimo i možemo priznati.

Vaš partner vas često optužuje za ljubomoru, govori da nešto skrivate od njega. Ovo je vrlo česta pojava kod onih što varaju, jer pokušavaju na partnera prebaciti krivicu koju osjećaju jer rade nešto što ne bi trebali.

Ako se njegovo raspoloženje odjednom promijenilo i sada je raspoložen i otvoren za sve prijedloge, može značiti da je odlučio fokusirati se na vašu vezu u potpunosti, ali isto tako to može značiti da se osjeća krivim za nešto što vam radi iza leđa.

Mobilni telefon rijetko ostavlja na stolu, stalno mu je u rukama i svako malo baca pogled na njega ili se javlja na pozive koji dolaze u čudno doba dana ili noći.