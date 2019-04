Ljudi s ovom osobinom su skloniji prevarama

Bilo da se radi o varanju u ljubavnom odnosu ili na poslu - možda to nije vaš uobičajeni životni stil, no sigurno ste koji put pomislili na to, jer to ponekad izgleda vrlo privlačno. Upravo se time pozabavilo jedno novo istraživanje.

U nekim životnim trenucima varanje postaje opcija svakom čovjeku na planeti. Upravo se time pozabavilo jedno novo istraživanje, koje je otkrilo da veće šanse za takvo ponašanje imaju ljudi s određenom vrstom anksioznosti. Istraživanje se zapravo sastojalo od šest manjih istraživanja, koja su ispitivala količinu neprijatnosti na radnom mjestu. Naime, strah čini da se određeni pojedinci osjećaju ugroženo, a takvi osjećaji vode do donošenja nemoralnih odluka. Osjećaj prijetnje dovodi do stavljanja svojih najboljih interesa na prvo mjesto, ispred svega ostalog, pa čak i ispred pravila. Iako se ovo istraživanje baziralo na poslovnom životu ispitanika, istraživači su zaključili kako bi isti rezultati vrlo vjerovatno mogli da znače i za njihove privatne živote i odnose.